Бизнесмены предложили считать госизменой призывы граждан РФ к введению санкций

Как наказывать за исполнение западных санкций, сегодня обсуждали на специальном совещании в Госдуме. Изначально законопроект предусматривал уголовную ответственность и четыре года тюрьмы. Но представители российского крупного бизнеса, включая главу РСПП, попросили устроить отдельную встречу с разработчиками этого документа, чтобы прояснить, кого и как хотят наказывать.

Депутат Госдумы Андрей Исаев, который участвовал в закрытом совещании с бизнесменами, сообщил в интервью НТВ, что в законопроекте ответственность за исполнение санкций гражданами РФ разделена две условные части. Первая, по словам Исаева, — это умышленные действия, относящиеся к простым операциям и сделкам, которые выполняются юрлицом практически автоматически, и от контрагента не требуется никаких дополнительных качеств.



Второй состав предусматривает ответственность за активное участие российских граждан во введении санкций — составление рекомендаций, списков, то есть когда граждане России умышленно выступают против собственной страны. Андрей Исаев отметил, что на совещании все представители РСПП выступили за то, чтобы такие действия считались преступными.



Андрей Исаев, депутат Госдумы: «Более того, нам предложили включить туда также призывы к введению санкций. Мы в первом чтении призывы не рассматривали. Нам в данном случае общественность предложила призывы криминализировать. Некоторые участники говорили, что именно часть этого состава, имеется в виду подстрекательство, можно перенести в раздел „Госизмена“. Кроме этого, состав предложили перенести из уголовного кодекса в административный, предусмотрев достаточно большие штрафы для физических (до 100 тысяч рублей) и юридических лиц (речь — о миллионах рублей)».



Исаев отметил, что во втором чтении депутаты учтут все пожелания бизнесменов. Депутат заверил, что из закона будут исключены все моменты, которые могут повредить российскому бизнесу. «Мы не должны наказывать самих себя», — добавил он.