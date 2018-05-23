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    Путин рассказал о лучшем способе подготовки к выборам. выборы, Единая Россия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин рассказал о лучшем способе подготовки к выборам

    Путин рассказал о лучшем способе подготовки к выборам

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    Путин рассказал о лучшем способе подготовки к выборам

    Путин рассказал о лучшем способе подготовки к выборам

      Вся партийная работа «Единой России» должна быть нацелена на решение проблем граждан. С таким призывом обратился Владимир Путин к секретарю Генсовета партии Андрею Турчаку.

      Путин напомнил, что в сентябре в 42-х регионах пройдут выборы, а затем «Единая Россия» начнет подготовку к думской кампании 2021 года.

      Владимир Путин, президент РФ: «Самый лучший способ подготовки к избирательной кампании в Госдуму — это активно работать над решением проблем граждан, решениями, которых ждут наши граждане. Надеюсь, что именно на эту практическую работу будет нацелена вся партийная структура».

      Турчак пообещал Путину, что Единая Россия «бронзоветь» не будет, и подробно рассказал о системе оценок депутатов всех уровней. За нарушение этических норм они будут наказываться вплоть до исключения из партии. Также народным избранникам (кроме депутатов Госдумы) больше не будет разрешено передавать прием граждан своим помощникам. Допускаются только личные встречи.

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