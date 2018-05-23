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    Twitter блокирует болгарских пользователей, принимая их за «русских ботов»

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    Twitter блокирует болгарских пользователей, принимая их за «русских ботов»

    Twitter блокирует болгарских пользователей, принимая их за «русских ботов»

    Социальная сеть Twitter блокирует болгарских пользователей, пишущих на болгарском языке, принимая их за «русских ботов».

    Как сообщает портал The Verge, соцсеть «банит» болгар потому, что они используют кириллицу. В результате аккаунты болгарских пользователей блокируются, а сообщения удаляются из переписок.

    Отмечается, что модерации в основном подвергаются сообщения на болгарском языке с упоминаниями набирающих популярность роликов на YouТube. Также блокируются упоминания резонансных записей или известных аккаунтов.

    Чтобы вернуть доступ, пользователям нужно привязать к аккаунту номер телефона. Впрочем, отмечает издание, у некоторых проблемы возникают даже после этого. Кроме того, не исключено, что подобные проблемы возникают и у жителей других стран.

    В Twitter в ответ на запросы пользователей пообещали «разобраться с проблемой», при этом отметили, что продолжат бороться со спамом и автоматическими рассылками.




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