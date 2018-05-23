Британская журналистка перед камерой остановила коня на скаку

Журналистка британского телеканала своим примером показала, что фраза «есть женщины в русских селеньях» из поэмы Некрасова характеризует не только наших соотечественниц.

Хейли Мур остановила коня на полном скаку, когда готовила сюжет об очередных соревнованиях. На записи видно, как один из скакунов сбросил жокея и понесся по ипподрому, а девушка кинулась наперерез. Лошадь врезалась в нее на скорости примерно 50 километров в час.



Со стороны поступок хоть выглядит безумно, но журналистка отдавала себе отчет в том, что делает. Коллеги отмечают, что Мур всю жизнь провела с лошадьми, в ее семье есть звезды в мире конного спорта, известные жокеи, а отец — один из лучших тренеров. Хейли Мур не пострадала, более того, уже через несколько минут после запечатленных событий она уже брала интервью у победителя соревнований.