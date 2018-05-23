ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    В Петербург прибывают гости и участники ПМЭФ-2018. НТВ, ПМЭФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербург прибывают гости и участники ПМЭФ-2018

    В Петербург прибывают гости и участники ПМЭФ-2018

    комментировать
    В Петербург прибывают гости и участники <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

    В Петербург прибывают гости и участники ПМЭФ-2018

    В Петербург прибывают гости и участники <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

      В Северную столицу съезжаются гости международного экономического форума. Запланировано участие 15 тысяч человек более чем из 140 стран мира. Официальное открытие состоится завтра, но первые мероприятия на площадках уже начались. В павильонах и выездных офисах идут последние приготовления.

      В этом году гостями ПМЭФ станут японский премьер Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон. Во французском посольстве в РФ сообщили, что Макрон вместе с Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании форума и работе круглого стола французских и российских деловых сообществ. Также ожидается выступление главы правительства Страны восходящего солнца и директора — распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Как ожидается, на ПМЭФ состоится двусторонняя встреча Эммануля Макрона с Синдзо Абэ, передает ТАСС.

      Экономический форум пройдет с 24–26 мая. Мероприятия объединены девизом «Создавая экономику доверия». НТВ выступает информационным спонсором форума. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами. Подробности — в материале корреспондента НТВ Егора Колыванова.

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru