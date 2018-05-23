В Петербург прибывают гости и участники ПМЭФ-2018

В Северную столицу съезжаются гости международного экономического форума. Запланировано участие 15 тысяч человек более чем из 140 стран мира. Официальное открытие состоится завтра, но первые мероприятия на площадках уже начались. В павильонах и выездных офисах идут последние приготовления.
В этом году гостями ПМЭФ станут японский премьер Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон. Во французском посольстве в РФ сообщили, что Макрон вместе с Владимиром Путиным примут участие в пленарном заседании форума и работе круглого стола французских и российских деловых сообществ. Также ожидается выступление главы правительства Страны восходящего солнца и директора — распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. Как ожидается, на ПМЭФ состоится двусторонняя встреча Эммануля Макрона с Синдзо Абэ, передает ТАСС.
Экономический форум пройдет с 24–26 мая. Мероприятия объединены девизом «Создавая экономику доверия». НТВ выступает информационным спонсором форума. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами. Подробности — в материале корреспондента НТВ Егора Колыванова.
Экономический форум пройдет с 24–26 мая. Мероприятия объединены девизом «Создавая экономику доверия». НТВ выступает информационным спонсором форума. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами. Подробности — в материале корреспондента НТВ Егора Колыванова.
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