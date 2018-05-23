В Оренбурге разоблачены вербовщики секты «Свидетели Иеговы»

Девять вербовщиков запрещенного в нашей стране объединения «Свидетели Иеговы» задержали в Оренбурге. На протяжении года, как стало известно правоохранителям, они проводили специальные собрания и искали новых последователей. Сейчас сыщики устанавливают личности тех, кто поддался их воздействию и увлекся запретным учением, нанеся непоправимый вред своему здоровью. Ведь одна из главных заповедей сектантов — отказ от медицинской помощи.
Незнание закона не освободило от ответственности последователей учения из Оренбурга. Правоохранителям стало известно, что вопреки решению Верховного суда, который наложил запрет на организацию еще в 2017 году, в этом городе отделения продолжают функционировать. Теперь сразу девять человек оказались фигурантами уголовного разбирательства. Его завели по статье «Организация, участие и финансирование экстремистского сообщества». Известно, что всем подозреваемым уже избрали меру пресечения. Двоих отправили в СИЗО, других под домашний арест и подписку о невыезде.
Вынося такое решение, суд, очевидно, руководствовался и результатами недавних обысков. К иеговистам пришли правоохранители и нашли достаточно доказательств против уверовавших. В доме одного из главных проповедников обнаружили экстремистскую литературу.
О том, как на самом деле обстояли дела в оренбургском отделении «Свидетелей Иеговы» прекрасно человек, который 15 лет был проповедником учения. Он говорит, что собирал пожертвования, пропагандировал взгляды иеговистов. В частности, занимался сбором подаяний на нужды церкви.
Дмитрий: «На всех конгрессах, собраниях постоянно напоминают о пожертвованиях. Идет такое тщательное и настойчивое напоминание. И это подтверждает, что давят на совесть человека, и он может отдать последнее, что у него есть».
Также Дмитрий убеждал прихожан отказываться от врачебной помощи, запрещал проводить переливание крови, даже когда это могло грозить смертью адептам. Известны десятки случаев, когда медики просто не успевали помочь членам церкви. Один из громких эпизодов, когда родители 8-летней Дианы Плотниковой запретили специалистам проводить операцию. Девочка попала в больницу с сильными ожогами. Но отец и мать заявили, что помогут только молитвы. В итоге девочку спасла лишь настойчивость медиков. Или еще один случай из Санкт-Петербурга, правда с летальным исходом. Там новорожденный умер из-за того, что его мать отказалась от переливания крови. В том же Петербурге спустя несколько лет иеговисты отказались от помощи врачей, когда в больницу попала их дочь-школьница. Девочку сбила машина, и требовалась срочная операция. Малышка так бы и погибла, если бы снова не вмешались медики и правоохранители.
Что касается нынешнего процесса, то следователям еще предстоит выяснить истинный размах с которым действовали «Свидетели Иеговы» в Оренбурге.
Вынося такое решение, суд, очевидно, руководствовался и результатами недавних обысков. К иеговистам пришли правоохранители и нашли достаточно доказательств против уверовавших. В доме одного из главных проповедников обнаружили экстремистскую литературу.
О том, как на самом деле обстояли дела в оренбургском отделении «Свидетелей Иеговы» прекрасно человек, который 15 лет был проповедником учения. Он говорит, что собирал пожертвования, пропагандировал взгляды иеговистов. В частности, занимался сбором подаяний на нужды церкви.
Дмитрий: «На всех конгрессах, собраниях постоянно напоминают о пожертвованиях. Идет такое тщательное и настойчивое напоминание. И это подтверждает, что давят на совесть человека, и он может отдать последнее, что у него есть».
Также Дмитрий убеждал прихожан отказываться от врачебной помощи, запрещал проводить переливание крови, даже когда это могло грозить смертью адептам. Известны десятки случаев, когда медики просто не успевали помочь членам церкви. Один из громких эпизодов, когда родители 8-летней Дианы Плотниковой запретили специалистам проводить операцию. Девочка попала в больницу с сильными ожогами. Но отец и мать заявили, что помогут только молитвы. В итоге девочку спасла лишь настойчивость медиков. Или еще один случай из Санкт-Петербурга, правда с летальным исходом. Там новорожденный умер из-за того, что его мать отказалась от переливания крови. В том же Петербурге спустя несколько лет иеговисты отказались от помощи врачей, когда в больницу попала их дочь-школьница. Девочку сбила машина, и требовалась срочная операция. Малышка так бы и погибла, если бы снова не вмешались медики и правоохранители.
Что касается нынешнего процесса, то следователям еще предстоит выяснить истинный размах с которым действовали «Свидетели Иеговы» в Оренбурге.
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