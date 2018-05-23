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    Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава». армия и флот РФ, запуски ракет, корабли и суда, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»

    Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»

    1 комментарий
    • Фото: Минобороны России
    Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»

    Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»

    Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»
    • Фото: Минобороны России

      • Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись учений в Белом море, в ходе которых подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» выполнил залповую стрельбу баллистическими ракетами «Булава».

      Впервые для подлодок этого проекта из подводного положения выпустили четыре ракеты.

      Как сообщили в Минобороны, все ракеты успешно поразили объекты на камчатском полигоне Кура. Были подтверждены как надежность самого подводного крейсера, так и корабельного ракетного комплекса «Булава».

      «Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Он вошел в состав Северного флота шесть лет назад, имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет «Булава» и торпедное оружие.

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