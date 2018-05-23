Минобороны опубликовало видео залпового пуска ракет «Булава»

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись учений в Белом море, в ходе которых подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» выполнил залповую стрельбу баллистическими ракетами «Булава».

Впервые для подлодок этого проекта из подводного положения выпустили четыре ракеты.



Как сообщили в Минобороны, все ракеты успешно поразили объекты на камчатском полигоне Кура. Были подтверждены как надежность самого подводного крейсера, так и корабельного ракетного комплекса «Булава».



«Юрий Долгорукий» — головной корабль проекта 955 «Борей». Он вошел в состав Северного флота шесть лет назад, имеет на вооружении комплекс из 16 баллистических ракет «Булава» и торпедное оружие.