Экс-губернатор Белых надеется стать библиотекарем в колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный на восемь лет строгого режима за получение взятки, надеется, что в колонии сможет получить должность местного библиотекаря.
Об этом рассказала РИА Новости заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
Ева Меркачева: «Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне. Когда он был в „Матросской тишине“», то поразился, что там библиотекари — как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего.
Кроме того, по словам Меркачевой, Белых хотел бы преподавать другим осужденным.
Меркачева также отметила, что из-за проблем со здоровьем экс-губернатор переживает по поводу предстоящего этапирования. В связи с этим правозащитница обещала ходатайствовать о выделении медика для сопровождения Белых и о подборе короткого маршрута до колонии.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
На условно-досрочное освобождение бывший губернатор сможет рассчитывать только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
Ева Меркачева: «Он говорит, что смог бы организовать работу библиотеки колонии на принципиально ином уровне. Когда он был в „Матросской тишине“», то поразился, что там библиотекари — как книгоноши в XIX веке. Нет у них ни каталогов, ничего.
Кроме того, по словам Меркачевой, Белых хотел бы преподавать другим осужденным.
Меркачева также отметила, что из-за проблем со здоровьем экс-губернатор переживает по поводу предстоящего этапирования. В связи с этим правозащитница обещала ходатайствовать о выделении медика для сопровождения Белых и о подборе короткого маршрута до колонии.
Напомним, Никита Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из столичных ресторанов. В феврале 2018 года бывшего губернатора Кировской области приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей. Белых признали виновным получении взятки в особо крупном размере от коммерсанта за льготную аренду участка леса.
На условно-досрочное освобождение бывший губернатор сможет рассчитывать только осенью 2021 года. Согласно действующему законодательству, осужденный за особо тяжкое преступление может просить об УДО лишь после отбытия двух третей назначенного срока.
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