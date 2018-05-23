Главарь секты педофилов-многоженцев получил пожизненный срок

В США суд вынес приговор одному из создателей секты педофилов-многоженцев . Сыщикам удалось доказать, что Самуэль Шаффер обменялся с подельником детьми. Девочек держали в подвале, а за отказ вступать в интимную связь пытали.

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Почти вся Америка пристально следила за этим громким процессом. Главный вопрос, который волновал всех до сегодняшнего дня: воспользуется ли Самуэль Шаффер правом последнего слова и что именно скажет обвиняемый в педофилии? Неужели продолжит называть себя пророком? К большому удивлению служитель культа многоженства, как он сам себя именует, раскаялся и попросил прощения у собравшихся.



Самуэль Шаффер: «Все это началось как религиозное наваждение, но я признаю свою вину. Мне не следовало вступать в интимные отношения. Я действительно виновен. Мне очень жаль».



Впрочем, вряд ли эти слова способны загладить тот кошмар, который пришлось пережить маленьким детям. Четырехлетнюю Хатти и восьмилетнюю Дину в декабре прошлого года полицейские нашли в морозильном помещении на складе на окраине штата Колорадо. Еще двоих мальчиков обнаружили в гараже по соседству. С сильным обезвоживанием их всех доставили в больницу. До сих пор дети живут в большом страхе под постоянным контролем психологов. Родной матери пришлось оставить работу, чтобы посвятить себя детям.



Именно в клинике малыши и рассказали о тех пытках, которым их подвергали родной отец Джон Колтарп и его подельник Самуэль Шаффер. Они основали секту многоженцев с замысловатым названием «Рыцари хрустального клинка». Ради отвратительного культа они обменялись детьми, обручились с девочками и насиловали их, а сыновей Колтарпа подвергали пыткам. Якобы сделать это им приказал голос свыше.



Странное поведение жильцов дома вызывало подозрения у соседей. Они сообщали об этом в полицию. Но каждый раз, когда стражи порядка приезжали на проверку, малышей прятали в бочках, а сами сектанты укрывались в грузовых контейнерах. Все это уже после задержания поведал следователям Шаффер. Колтарп до сих пор отказывается признавать вину.



Вероятно, позиция Колтарпа не поможет ему избежать сурового наказания. Слишком резонансным и шокирующим оказалось это дело. Приговор ему вынесут в ближайшие месяцы. А вот судьба его подельника уже решена. Сегодня Самуэля Шафера из суда доставили в колонию, где он будет отбывать пожизненное заключение.