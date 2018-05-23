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    В Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом. дети и подростки, Ижевск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом

    В Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом

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    В Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом

    В Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом

    В Ижевске десятилетний школьник спас мужчину с сердечным приступом

      В Ижевске десятилетний мальчик спас умирающего мужчину, у которого на улице случился сердечный приступ. Взрослые проходили мимо, и только школьник решился действовать. Получая по телефону инструкции от матери, ребенок оказывал всю необходимую помощь до приезда скорой. И только благодаря ему мужчина дожил до приезда реанимобиля.

      Эмоции до сих пор зашкаливают, признается 10-летний Максим, который спас жизнь взрослому человеку. Раньше он много таких историй слышал от матери — она руководит поисково-спасательным отрядом и не раз оказывала первую помощь. Видимо, многое отложилось в памяти, и мальчик не остался в стороне, заметив, что незнакомому мужчине стало плохо на улице.

      Максим Ведеман: «Он говорит, что ему стало плохо, что у него что-то с сердцем, вызовите скорую. Я позвонил маме».

      Расспросив о симптомах, Мария Ведеман поняла, что это, скорее всего, сердечный приступ. А значит, каждая минута могла стать для этого человека последней. От сильной боли в груди мужчина уже с трудом шевелился и не мог произнести ни слова.

      Женщина попросила школьника передать телефон кому-то из прохожих, но никто не протянул руку помощи. Все шли мимо. Тогда Мария сама вызвала скорую, а пока дожидались реанимобиля, подробно объясняла сыну, как правильно действовать.

      Медики приехали быстро. И все-таки мальчик не выпускал из рук телефона до тех пор, пока неотложка не уехала с пациентом. Лишь поняв, что мужчина уже в безопасности, мать вздохнула свободно и сказала, что гордится сыном — за его решительность и по-настоящему доброе сердце.

      Мария Ведеман, мать Максима: «С одной стороны я горжусь своим сыном, а с другой — возмущаюсь, ведь никто не отреагировал, пока он бегал, просил. Маленький ребенок — и никто не помог!».

      Он так разволновался, признается школьник, что не успел даже спросить имени того мужчины. В какую больницу его повезли, врачи тоже не сообщили. А ведь так хочется узнать, что с ним, жив ли. Мария уверена: этот случай сыграл очень важную роль и в судьбе ее сына. Теперь он все время твердит, что станет спасателем, сообщает корреспондент НТВ Дарья Вязовая.

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