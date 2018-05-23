Студия НТВ на ПМЭФ-2018 готова к работе

Сутки остаются до торжественного открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятию больше 20 лет, а с 2006 года оно проводится под патронатом президента России.
В этом году гостями Владимира Путина будут японский премьер Синдзо Абэ и французский президент Эммануэль Макрон. За время своего существования форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов, обмена мнениями и идеями по вопросам мировой и российской экономической повестки.
«Создавая экономику доверия» — так звучит девиз ПМЭФ-2018. Организаторы надеются, что личные доверительные контакты помогут нивелировать негативное влияние напряженной геополитической обстановки.
НТВ является информационным спонсором форума. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами.
«Создавая экономику доверия» — так звучит девиз ПМЭФ-2018. Организаторы надеются, что личные доверительные контакты помогут нивелировать негативное влияние напряженной геополитической обстановки.
НТВ является информационным спонсором форума. Все новости ПМЭФ-2018 можно будет узнать здесь. Также организуются прямые трансляции главных событий ПМЭФ-2018, на НТВ.Ru и в соцсетях нашего канала будут оперативно появляться интервью со спикерами.
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