Волгоградского медика уличили в подмене печени умершей роженицы

Главврача Волгоградского областного патологоанатомического бюро Вадима Колченко заподозрили в подмене анализов для заключений о причинах смерти. Вскрытие умершей во время родов женщины показало, что она страдала хроническим гепатитом, но, по данным СК, эксперт подделал результаты.

Беременную женщину госпитализировали в больницу с высокой температурой и подозрением на грипп, где у пациентки началось кровотечение. Ее экстренно доставили в перинатальный центр на обследование, а потом отправили обратно в клинику. Там у женщины начались схватки, ее вновь повезли в роддом, она потеряла четыре с лишним литра крови. Ослабленный организм не справился, мальчик на свет появился мертвым. Спустя несколько дней убитому горем мужу выдали свидетельство о смерти. Причина гибели роженицы, если верить экспертам, гепатит. Врачи подтвердили этот диагноз.



В рамках уголовного дела, его следователи возбудили по факту причинения смерти по неосторожности, провели экспертизу так называемого биоматериала. Тогда выяснилось, что образец печени, который исследовали судмедэксперты, действительно принадлежит больному гепатитом, но мужчине, а не погибшей роженице.



Зачем директор бюро Вадим Колченко настоял на том, чтобы пробы подменили и подделал свидетельство о смерти Елены Мачкалян, он объяснял уже в СИЗО. Его задержали за получение взятки. Колченко брал деньги с людей, которые потеряли близких, чтобы, например, ускорить процедуру вскрытия. Или подготовить тело к погребению — не кое-как, а нормально. Впрочем, сейчас ему придется отвечать не только за регулярное взяточничество, а еще и за служебный подлог. И, возможно, речь идет далеко не об одном эпизоде.



Скорее всего, полагают сыщики, эксперт искусственно занижал показатели так называемой «материнской смертности», когда женщина умирает во время родов или в течение месяца после. Чем ниже статистика — тем меньше вопросов к сотрудникам перинатальных центров. Но если причиной гибели стала хроническая болезнь или ее обострение, то, получается, врачи тут ни при чем. Впрочем, имел ли место преступный сговор между акушерами и патологоанатомами, еще предстоит выяснить сотрудникам СК.

