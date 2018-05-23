Жителей Флориды по ошибке оповестили о нашествии зомби

Жителей городка Лейк Уорт (штат Флорида) перепугали тревогой о нашествии зомби.
Инцидент произошел ночью во время внепланового отключения электроэнергии. Однако в текст экстренного предупреждения кто-то включил сообщение о вторжении зомби. Всего оповещение получили почти 8 тысяч человек.
Местные власти уже извинились за произошедшее и еще раз подчеркнули, что никаких зомби в городе нет. Сейчас ведется расследование инцидента. Правоохранители ищут неизвестных шутников, перепугавших жителей города.
Как сообщает The Palm Beach Post, подача электроэнергии была восстановлена через 27 минут после рассылки сообщения.
Местные власти уже извинились за произошедшее и еще раз подчеркнули, что никаких зомби в городе нет. Сейчас ведется расследование инцидента. Правоохранители ищут неизвестных шутников, перепугавших жителей города.
Как сообщает The Palm Beach Post, подача электроэнергии была восстановлена через 27 минут после рассылки сообщения.
BREAKING: Lake Worth falsely sends out ‘zombie’ alert during power outage https://t.co/LJOVesWFVU pic.twitter.com/7D5HPQovga— The Palm Beach Post (@pbpost) 21 мая 2018 г.
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