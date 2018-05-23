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    Бизнес требует увольнять российских чиновников за отдых в санкционных странах

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    Бизнес требует увольнять российских чиновников за отдых в санкционных странах

    Бизнес требует увольнять российских чиновников за отдых в санкционных странах

    Российские чиновники могут остаться без отдыха в странах, которые поддержали санкции против нашей страны. С инициативой лишить госслужащих возможности там бывать и увольнять за такие поездки выступило бизнес-сообщество. Предложение направлено председателям обеих палат парламента — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.

    Обращение на имя спикеров Госдумы РФ и Совета Федерации подписано руководителем ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ Рахманом Янсуковым.

    Из текста обращения команды АВАНТИ: «Во все времена государственные служащие были оплотом сохранения и развития страны. Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества».

    Авторы инициативы уверены, что это касается не только непосредственной деятельности госслужащих, но и их поведения в вне работы и повседневной жизни.

    Из текста обращения команды АВАНТИ: «Недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и культурные санкции».

    В обращении также говорится о зарубежной собственности чиновников и их детях, обучающихся за пределами нашей страны.

    Из текста обращения команды АВАНТИ: «Особое внимание данный вопрос приобретает в контексте наличия у российских госслужащих зарубежной недвижимости, а также с учетом обучения детей отечественных чиновников за рубежом. Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли».

    Авторы инициативы считают, что в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут столкнуться с давлением и стать объектом внимания зарубежных спецслужб. Предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве, а на случай несоблюдения требований ввести в отношении недобросовестных чиновников административные наказания вплоть до увольнения, передает РИА Новости.

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