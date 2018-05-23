В США полиция скрутила велосипедиста, который «разминировал» подозрительный рюкзак

Полицейские в городе Милуоки, штат Висконсин, скрутили велосипедиста, который не дождался саперов и «обезвредил» подозрительную сумку самостоятельно.
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Инцидент попал на видео. На кадрах, опубликованных в YouTube, видно, как велосипедист заезжает на велосипеде за оцепление, открывает рюкзак, вытряхивает из него все вещи и разводит руками, показывая, что в нем нет ничего опасного. В этот момент на него набрасываются несколько полицейских и валят на землю.
Как сообщает канал WTMj-TV, велосипедист взят под стражу. В чем обвиняют мужчину, пока не известно. СМИ сообщают, что велосипедист вмешался в работу полиции как раз в тот момент, когда на место прибыли саперы и обсуждались дальнейшие действия.
Пользователи в комментариях встали на сторону задержанного: они назвали мужчину героем, а полицейских обвинили в некомпетентности и медлительности.
Как сообщает канал WTMj-TV, велосипедист взят под стражу. В чем обвиняют мужчину, пока не известно. СМИ сообщают, что велосипедист вмешался в работу полиции как раз в тот момент, когда на место прибыли саперы и обсуждались дальнейшие действия.
Пользователи в комментариях встали на сторону задержанного: они назвали мужчину героем, а полицейских обвинили в некомпетентности и медлительности.
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