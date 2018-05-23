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Брифинг Марии Захаровой
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    Жительница Уфы умерла после пластической операции

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    Жительница Уфы умерла после пластической операции

    Жительница Уфы умерла после пластической операции

    Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в одну из частных клиник башкирской столицы. После сделанной в этой больнице пластической операции умерла 33-летнеяя пациентка.

    Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, хирургическое вмешательство проводилось 12 февраля 2018 года. 33-летняя горожанка перенесла пластическую операцию (не уточняется, какую именно часть тела она корректировала), после выписки ее самочувствие ухудшилось, а через несколько дней женщина скончалась.

    Руководителей и сотрудников больницы допросили следователи, из больницы изъяли документацию, которая может помочь установить связь между сделанной операцией и смертью женщины. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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