Жительница Уфы умерла после пластической операции

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули в одну из частных клиник башкирской столицы. После сделанной в этой больнице пластической операции умерла
33-летнеяя пациентка.
Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, хирургическое вмешательство проводилось 12 февраля 2018 года. 33-летняя горожанка перенесла пластическую операцию (не уточняется, какую именно часть тела она корректировала), после выписки ее самочувствие ухудшилось, а через несколько дней женщина скончалась.
Руководителей и сотрудников больницы допросили следователи, из больницы изъяли документацию, которая может помочь установить связь между сделанной операцией и смертью женщины. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».
Руководителей и сотрудников больницы допросили следователи, из больницы изъяли документацию, которая может помочь установить связь между сделанной операцией и смертью женщины. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».
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