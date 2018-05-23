Греф предсказал очередное снижение ставок по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России в течение этого и следующего года продолжат снижаться, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.
Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, средняя ставка выдачи в первом квартале этого года составила 9,73%, что примерно на 2% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили в госкомпании Дом.РФ.
По мнению главы «Сбербанка» Германа Грефа, очередное снижение процентных ставок может произойти до конца этого года.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Конечно, если будет снижаться инфляция — а все предпосылки к тому, что инфляция будет снижаться есть, — то будут автоматически падать и ставки по ипотеке. Поэтому, исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок».
В январе Греф сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения объемов ипотеки и спроса на жилье, а в марте прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет, сообщает Вести.Ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором в числе прочего содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
По мнению главы «Сбербанка» Германа Грефа, очередное снижение процентных ставок может произойти до конца этого года.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Конечно, если будет снижаться инфляция — а все предпосылки к тому, что инфляция будет снижаться есть, — то будут автоматически падать и ставки по ипотеке. Поэтому, исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок».
В январе Греф сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения объемов ипотеки и спроса на жилье, а в марте прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет, сообщает Вести.Ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором в числе прочего содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.
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