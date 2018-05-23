Суд присяжных <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Суд присяжных 16+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Греф предсказал очередное снижение ставок по ипотеке

    комментировать

    Греф предсказал очередное снижение ставок по ипотеке

    Греф предсказал очередное снижение ставок по ипотеке

    Ставки по ипотечным кредитам в России в течение этого и следующего года продолжат снижаться, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.

    Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, средняя ставка выдачи в первом квартале этого года составила 9,73%, что примерно на 2% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщили в госкомпании Дом.РФ.

    По мнению главы «Сбербанка» Германа Грефа, очередное снижение процентных ставок может произойти до конца этого года.

    Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Конечно, если будет снижаться инфляция — а все предпосылки к тому, что инфляция будет снижаться есть, — то будут автоматически падать и ставки по ипотеке. Поэтому, исходя из той ситуации, которую мы видим сегодня, скорее всего, мы до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок».

    В январе Греф сообщал, что ожидает 2018 год как рекордный с точки зрения объемов ипотеки и спроса на жилье, а в марте прогнозировал снижение ставки по ипотеке до 7% в течение одного-двух лет, сообщает Вести.Ru.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал новый «майский» указ, в котором в числе прочего содержится поручение обеспечить к 2024 году ипотеку в 8% для семей со средним достатком и нарастить строительство жилья до 120 миллионов квадратных метров в год.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru