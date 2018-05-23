В Волгограде грабители с бензопилами вынесли со склада тонну красной икры

В Волгограде трое злоумышленников проникли на продуктовый склад и вынесли оттуда семь тысяч банок красной икры, а также 50 килограммов колбасы и 100 килограммов сыра.
По данным регионального главка МВД, преступление произошло еще 5 мая. В полицию о случившемся сообщил директор ограбленного продуктового склада.
ГУ МВД по региону: «Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе, откуда похитили: более семи тысяч банок с красной икрой общим объемом около одной тонны, 50 килограммов колбасной и 100 килограмм сырной продукции».
Сумма ущерба, по словам бизнесмена, составила более трех миллионов рублей.
Сообщается, что двоих грабителей уже задержали. При обыске у них изъяли альпинистское снаряжение, четыре автомобиля, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Остальные продукты похитители успели реализовать в магазинах региона.
Третий злоумышленник пока остается на свободе, его объявили в федеральный розыск.
ГУ МВД по региону: «Заявитель сообщил, что ночью неизвестные произвели демонтаж металлической стены и проникли в складское помещение, расположенное в Дзержинском районе, откуда похитили: более семи тысяч банок с красной икрой общим объемом около одной тонны, 50 килограммов колбасной и 100 килограмм сырной продукции».
Сумма ущерба, по словам бизнесмена, составила более трех миллионов рублей.
Сообщается, что двоих грабителей уже задержали. При обыске у них изъяли альпинистское снаряжение, четыре автомобиля, бензопилы, а также часть похищенного, в том числе и 445 банок красной икры. Остальные продукты похитители успели реализовать в магазинах региона.
Третий злоумышленник пока остается на свободе, его объявили в федеральный розыск.
Комментарии