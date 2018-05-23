Кудрин: закон о наказаниях за поддержку санкций создаст проблемы для бизнеса в РФ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций требует тщательной проверки.
Такое мнение Кудрин высказал в интервью ТАСС. Он отметил, что в нынешнем виде законопроект может навредить российскому бизнесу.
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ: «Думаю, хорошо, что отодвинули законопроект по уголовной ответственности, и решили более тщательно проверить его возможные последствия. На мой взгляд, пока в том виде, в котором он предложен, он скорее создаст проблемы для российского бизнеса, чем защитит».
Напомним, законопроект об уголовной ответственности за поддержку санкций был принят в первом чтении 15 мая. Во втором чтении документ предполагалось рассмотреть 17 мая, однако в связи с поступившими в Госдуму обращениями представителей деловых кругов спикер Вячеслав Володин предложил отложить чтение законопроекта и провести дополнительные консультации. При этом Володин не исключил возможность доработки документа, также как и то, что он будет принят в первоначальной редакции.
Законопроект предполагает штрафы или тюремное заключение сроком до 4 лет для физических лиц за исполнение на территории РФ антироссийских санкций. Кроме того, Госдума рассматривает возможность введения штрафов за поддержку экономических ограничений против РФ для юридических лиц.
Авторы законопроекта, среди которых Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, утверждают, что он направлен «на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан РФ, прав и законных интересов российских юридических лиц».
Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ: «Думаю, хорошо, что отодвинули законопроект по уголовной ответственности, и решили более тщательно проверить его возможные последствия. На мой взгляд, пока в том виде, в котором он предложен, он скорее создаст проблемы для российского бизнеса, чем защитит».
Напомним, законопроект об уголовной ответственности за поддержку санкций был принят в первом чтении 15 мая. Во втором чтении документ предполагалось рассмотреть 17 мая, однако в связи с поступившими в Госдуму обращениями представителей деловых кругов спикер Вячеслав Володин предложил отложить чтение законопроекта и провести дополнительные консультации. При этом Володин не исключил возможность доработки документа, также как и то, что он будет принят в первоначальной редакции.
Законопроект предполагает штрафы или тюремное заключение сроком до 4 лет для физических лиц за исполнение на территории РФ антироссийских санкций. Кроме того, Госдума рассматривает возможность введения штрафов за поддержку экономических ограничений против РФ для юридических лиц.
Авторы законопроекта, среди которых Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, утверждают, что он направлен «на защиту интересов и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан РФ, прав и законных интересов российских юридических лиц».
Комментарии