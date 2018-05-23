Перед началом ЧМ-2018 вокзалы оборудовали новыми системами безопасности

На железнодорожных вокзалах Москвы и всех других городов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, заметно усилены меры безопасности. Уже с пятницы попасть на территорию этих транспортных узлов можно будет только после тщательного досмотра.

Чтобы изменения не стали для пассажиров неожиданностью, сегодня им раздают специальные памятки. В руководстве железной дороги уверяют, что гигантских очередей и давки быть не должно. Сразу на нескольких вокзалах — Ленинградском, Казанском, Киевском и Курском — изменены схемы прохода. Это не единственная мера. Впрочем, приезжать на вокзал все-таки лучше с хорошим запасом по времени.



Владимир Зайченко, представитель пресс-службы Московской железной дороги, филиала РЖД: «Мы увеличили количество оборудования, с помощью которого проводим досмотр, на некоторых вокзалах открыли новые входы и выходы. Например, на Курском вокзале провели перепланировку, у нас появились дополнительные вход и выход. Процедура выхода из вокзала, чтобы попасть на платформу как дальнего следования, так и пригородного сообщения, будет занимать больше времени, чем раньше, но мы сделали все, чтобы этот процесс ускорить».



На Казанском и Киевском вокзалах предусмотрена теперь и вовсе двойная проверка, как в аэропорту, — и на входе в здание, и на выходе к платформам.