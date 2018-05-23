Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

Почти два десятка задержанных, несколько разгромленных магазинов и сожженное чучело — таковы итоги профсоюзного митинга в Париже.

На марш профсоюзов в Париже собрались 16 тысяч человек. Врачи, учителя, студенты, авиадиспетчеры и пенсионеры недовольны сокращением рабочих мест, заморозкой зарплат и ограничением приема в вузы. Перед основной колонной выстроился боевой порядок анархистов, называющих себя «Черным блоком». Радикалы принялись разбивать витрины и автобусные остановки. Стражам порядка пришлось вмешаться.



Полиция пустила в ход водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, задержаны 17 зачинщиков. Тем временем не занятые борьбой с правоохранителями протестующие ожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Затем под лозунги «Власть — убийца общества» разошлись по домам: на Париж обрушился сильнейший ливень с градом.