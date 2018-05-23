Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
ПМЭФ-2018: «Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона. Макрон, Париж, Франция, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

    Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

    1 комментарий
    Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

    Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

    Участники митинга профсоюзов в Париже сожгли чучело Макрона

      Почти два десятка задержанных, несколько разгромленных магазинов и сожженное чучело — таковы итоги профсоюзного митинга в Париже.

      На марш профсоюзов в Париже собрались 16 тысяч человек. Врачи, учителя, студенты, авиадиспетчеры и пенсионеры недовольны сокращением рабочих мест, заморозкой зарплат и ограничением приема в вузы. Перед основной колонной выстроился боевой порядок анархистов, называющих себя «Черным блоком». Радикалы принялись разбивать витрины и автобусные остановки. Стражам порядка пришлось вмешаться.

      Полиция пустила в ход водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ, задержаны 17 зачинщиков. Тем временем не занятые борьбой с правоохранителями протестующие ожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Затем под лозунги «Власть — убийца общества» разошлись по домам: на Париж обрушился сильнейший ливень с градом.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru