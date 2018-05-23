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    Подготовка к войне: в Швеции издали буклет с инструкциями по безопасности. Швеция, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодготовка к войне: в Швеции издали буклет с инструкциями по безопасности

    Подготовка к войне: в Швеции издали буклет с инструкциями по безопасности

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    Подготовка к войне: в Швеции издали буклет с инструкциями по безопасности

    Подготовка к войне: в Швеции издали буклет с инструкциями по безопасности

      Власти Швеции решили готовиться к войне. Агентство по гражданской защите населения разослало жителям королевства специальные брошюры. В них рассказывается, как вести себя, если начнется вооруженный конфликт, случится теракт или произойдет другая опасная ситуация.

      В случае войны и катаклизмов власти советуют шведам запастись питьевой водой, консервами, хлебом, кукурузными лепешками, предметами личной гигиены и обогревателями.

      Руководство под названием «Если начнется кризис или война» опубликовано впервые за почти 60 лет. Последний раз советы шведам на случай апокалипсиса рассылали в 1961 году. Тогда акцент в учебном пособии был сделан на военное вторжение в Швецию какой-либо страны.

      Теперь со страной-агрессором, похоже, определились. Авторы брошюры отмечают, что Швеция и другие скандинавские страны обеспокоены поведением России. Речь идет о воссоединении с Крымом, которое в Швеции называют «аннексией».

      Крым стал российским регионом по результатам состоявшегося на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Голосование провели после госпереворота, произошедшего на Украине в феврале 2014 года.

      Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН поддержали идею воссоединения с Россией. По словам президента Владимира Путина, «вопрос Крыма закрыт окончательно».

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