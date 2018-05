Лауреатом Международной Букеровской премии стала писательница Ольга Токарчук

Лауреатом Международной Букеровской премии 2018 года стала польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Премия вручена ей за роман «Бегуны» (Flights). Церемония объявления победителя прошла во вторник в лондонском Музее Виктории и Альберта.Короткий список номинантов на премию был объявлен в апреле. Кроме Токарчук, в него вошли француженка Виржини Депан с романом Vernon Subutex 1, испанец Антонио Муньос Молина с произведением Like a Fading Shadow, писатель из Ирака Ахмед Саадави с романом Frankenstein in Baghdad, писательница из Южной Кореи Хан Ган с книгой «The White Book» и венгр Ласло Краснахоркаи с романом «The World Goes On». Хан и Краснахоркаи уже получали эту премию ранее.Букеровская премия — одна из самых престижных литературных наград. Ее вручают за роман, написанный на английском языке, но с 2005 года существует отдельный конкурс для произведений, переведенных на английский язык. Роман «Бегуны» перевела с польского Дженнифер Крофт. В прошлом году премию получил писатель из Израиля Дэвид Гроссман за роман «A Horse Walks Into a Bar», переведенный с иврита Джессикой Коэн.