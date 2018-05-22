В Израиле заявили о первом в мире применении истребителей F-35 в бою

Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что его страна первой в мире использовала в бою
истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35.
По словам главы ВВС Израиля, новые F-35 уже были использованы в двух операциях. Он отметил, что самолеты участвуют в выполнении задач по всему Ближнему Востоку, передает The Jerusalem Post.
Амикам Норкин, командующий ВВС Израиля: «Мы летаем на F-35 по всему Ближнему Востоку. Он стал частью наших оперативных возможностей. Мы первыми использовали F-35 в бою на Ближнем Востоке, и уже дважды наносили удары на разных фронтах».
При этом Норкин не стал уточнять, в каких именно операциях были задействованы F-35.
F-35 — малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской фирмой Lockheed Martin. Израиль заказал в США 50 и уже получил девять машин.
Амикам Норкин, командующий ВВС Израиля: «Мы летаем на F-35 по всему Ближнему Востоку. Он стал частью наших оперативных возможностей. Мы первыми использовали F-35 в бою на Ближнем Востоке, и уже дважды наносили удары на разных фронтах».
При этом Норкин не стал уточнять, в каких именно операциях были задействованы F-35.
F-35 — малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской фирмой Lockheed Martin. Израиль заказал в США 50 и уже получил девять машин.
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