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    В Израиле заявили о первом в мире применении истребителей F-35 в бою

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    В Израиле заявили о первом в мире применении истребителей <nobr>F-35</nobr> в бою

    В Израиле заявили о первом в мире применении истребителей F-35 в бою

    В Израиле заявили о первом в мире применении истребителей <nobr>F-35</nobr> в бою
  • Фото: Associated Press © 2018, Ariel Schalit

    • Командующий израильскими ВВС Амикам Норкин заявил, что его страна первой в мире использовала в бою истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35.

    По словам главы ВВС Израиля, новые F-35 уже были использованы в двух операциях. Он отметил, что самолеты участвуют в выполнении задач по всему Ближнему Востоку, передает The Jerusalem Post.

    Амикам Норкин, командующий ВВС Израиля: «Мы летаем на F-35 по всему Ближнему Востоку. Он стал частью наших оперативных возможностей. Мы первыми использовали F-35 в бою на Ближнем Востоке, и уже дважды наносили удары на разных фронтах».

    При этом Норкин не стал уточнять, в каких именно операциях были задействованы F-35.

    F-35 — малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения, разработанные американской фирмой Lockheed Martin. Израиль заказал в США 50 и уже получил девять машин.

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