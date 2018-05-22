«Юрий Долгорукий» выполнил залповый пуск ракетами «Булава»

Стратегический подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» провел запуски ракет из Белого моря и поразил заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, крейсер произвел успешный залповый пуск четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» из подводного положения. Раньше стрельба таким количеством ракет подводным крейсером такого типа не выполнялась.
Пресс-служба Северного флота: «22 мая головной корабль проекта 955 „Борей“ — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота „Юрий Долгорукий“ произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке».
Представители Северного флота добавили, что пуск произведен в рамках плановой боевой подготовки, все его задачи полностью выполнены.
Пресс-служба Северного флота: «Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 „Борей“» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — сообщили представители Северного флота.
Отмечается, что экипаж крейсера, которым командует капитан первого ранга Владимир Ширина, во время пусков показал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», передает «Интерфакс».
Пресс-служба Северного флота: «22 мая головной корабль проекта 955 „Борей“ — ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота „Юрий Долгорукий“ произвел успешный залповый пуск четырех баллистических ракет „Булава“ из назначенного района в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке».
Представители Северного флота добавили, что пуск произведен в рамках плановой боевой подготовки, все его задачи полностью выполнены.
Пресс-служба Северного флота: «Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 „Борей“» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — сообщили представители Северного флота.
Отмечается, что экипаж крейсера, которым командует капитан первого ранга Владимир Ширина, во время пусков показал «высокий профессионализм и военно-морскую выучку», передает «Интерфакс».
Комментарии