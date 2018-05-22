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    На Украине признали, что Крым живет лучше в составе России

    4 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, MAXIM ZMEYEV
    На Украине признали, что Крым живет лучше в составе России

    На Украине признали, что Крым живет лучше в составе России

    На Украине признали, что Крым живет лучше в составе России
  • Фото: Reuters © 2018, MAXIM ZMEYEV

    • Российские власти всячески способствуют повышению уровня жизни в Крыму, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

    В эфире канала ZIK бывший украинский министр отметил, что строительство Крымского моста значительно повысит благосостояние крымчан. При этом Червоненко добавил, что Россия сознательно вложила в этот проект крупные средства.

    Евгений Червоненко: «Я верю делам, я не верю эмоциям, крикам: „Мы осуждаем Крымский мост, он развалится!“ <…> Я украинец, и я за украинские интересы. Но логика очень простая».

    Он пояснил, что после воссоединения с Россией на полуострове активно развивается инфраструктура, строятся теплоэлектростанции и расширяется система водоснабжения. Экс-министр также похвалил новый аэропорт в Симферополе и крымские дороги.

    Евгений Червоненко, экс-министр транспорта и связи Украины: «Аэропорт фантастический — до 200 тяжелых самолетов в день на прием и вылет, дороги лучше. То есть делают то, что должны были делать мы».

    Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.














    https://www.youtube.com/watch?v=ikOTZuXFKKc

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