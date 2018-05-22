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    Лесотехнический университет отмечает юбилей профессиональным конкурсом. Санкт-Петербург, вузы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛесотехнический университет отмечает юбилей профессиональным конкурсом

    Лесотехнический университет отмечает юбилей профессиональным конкурсом

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    Лесотехнический университет отмечает юбилей профессиональным конкурсом

    Лесотехнический университет отмечает юбилей профессиональным конкурсом

      Лесотехнический университет Петербурга начал праздновать свое 215-летие конкурсом операторов лесных машин. На площадке технопарка студенты демонстрировали мастерство управления гидроманипулятором.

      Из миниатюрных пеньков с помощью захвата участники должны были сложить башню и уложиться в восемь минут. Те, кто не понаслышке знает хитрости обращения с такой техникой, говорят: главное — это не делать резких движений. Мягкость и плавность в работе с рычагами сегодня позволит построить ровную пирамиду, а в будущем — быстро и безопасно грузить многометровый лес.

      Звания самых ловких операторов получат те, кто не только справятся с пеньками, но и с бутылками с газировкой. Их участникам соревнований придется переставлять с места на место, не нарушая целостность тары. Также в программе празднования дня основания вуза — состязания по легкоатлетическому кроссу, научно-практическая конференция и посадка юбилейных деревьев на аллеях университетского парка.

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