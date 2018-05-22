От Голливуда потребовали увеличить число фильмов с геями в два раза

Американская неправительственная
ЛГБТ-организация ГЛААД раскритиковала Голливуд за наименьший с 2012 года процент выпущенных фильмов, в которых есть гомосексуальные, трансгендерные или бисексуальные персонажи.
Как следует из исследования ЛГБТ-организации, в 2017 году семь крупнейших киностудий Голливуда выпустили 109 фильмов, в которых присутствовали персонажи с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Это 12,8% от общего числа релизов.
По мнению членов ГЛААД, тема оказалась не раскрыта. Организация призвала киностудии постепенно наращивать объем картин с геями: до 20% к 2021 году, а к 2024 году — до 50%, передает Reuters.
Персонажи должны так же продвигаться в кино, как и сильные женщины, и люди разных рас, отмечают в сообществе.
По мнению членов ГЛААД, тема оказалась не раскрыта. Организация призвала киностудии постепенно наращивать объем картин с геями: до 20% к 2021 году, а к 2024 году — до 50%, передает Reuters.
Персонажи должны так же продвигаться в кино, как и сильные женщины, и люди разных рас, отмечают в сообществе.
Комментарии