Петербургский канатоходец готовится покорить пролеты Дворцового моста

В день рождения Петербурга потомственный канатоходец Расул Абакаров осуществит свою давнюю мечту в акватории Невы. Он пройдет от одного пролета разведенного Дворцового моста до другого.

27 мая Петербург готовится отметить свой 315-й день рождения. Программа праздника насыщенная. Будут уже ставшие традиционными фестивали «Классика на Дворцовой», «Поющие мосты», «Парад ретроавтомобилей» и массовое признание в любви городу у Гостиного двора.



Но этот День города точно запомнится головокружительным номером Расула Абакарова. Потомственный канатоходец в ночь с субботы на воскресенье пройдет между разведенными пролетами Дворцового моста. Гимнаст в успехе не сомневается, хотя пройтись между двух берегов ему удалось лишь однажды.



Подготовка к трюку началась за два месяца. Канатом соединить крылья Дворцового моста позволили лишь однажды. Потом пришлось искать похожие сложные условия. Расул обошел десятки мест, прежде чем обосновался в гавани на берегу залива. Здесь всегда есть ветер и течение под ногами, которые сильно сбивает канатоходца.



За спиной у Расула — отец и тренер. Это он передал сыну секреты балансирования на канате. За ребенка, конечно, волнуется, и не скрывает этого. Поэтому и дает самые сложные задания на репетициях, чтобы потом было легче в бою. А вдруг вспышки фотоаппаратов или яркие прожекторы ослепят канатоходца?



Расул Абакаров, канатоходец: «В принципе для того, чтобы усложнять, ты просто закрываешь глаза, идешь с закрытыми глазами. Тут уже совсем другие ощущения. Уже чисто тактильные».



Секреты мастерства и успеха узнала корреспондент НТВ Мария Сапожникова.