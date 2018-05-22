В Саратове объявили карантин из-за бешеного хомяка

Вокруг одного из жилых домов в Саратове введен карантин
из-за выявленного у хомяка бешенства.
Соответствующее постановление подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
В документе, опубликованном на портале «Новости Саратовской губернии», говорится, что территория радиусом 100 метров вокруг дома 1Б по улице Омской объявлена неблагополучной по бешенству. Введен карантин.
В этом районе запрещено проводить выставки животных и торговать питомцами. Также запрещен вывоз собак и кошек за пределы этой территории.
Как отмечает РИА Новости, хомяк, у которого выявили бешенство, был не домашним, а диким. Судя во всему, жильцы квартиры сами принесли животное домой, так как хомяк вряд ли бы проник в квартиру самостоятельно. При этом не уточняется, где жильцы могли найти животное.
В документе, опубликованном на портале «Новости Саратовской губернии», говорится, что территория радиусом 100 метров вокруг дома 1Б по улице Омской объявлена неблагополучной по бешенству. Введен карантин.
В этом районе запрещено проводить выставки животных и торговать питомцами. Также запрещен вывоз собак и кошек за пределы этой территории.
Как отмечает РИА Новости, хомяк, у которого выявили бешенство, был не домашним, а диким. Судя во всему, жильцы квартиры сами принесли животное домой, так как хомяк вряд ли бы проник в квартиру самостоятельно. При этом не уточняется, где жильцы могли найти животное.
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