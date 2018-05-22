Уилл Смит споет официальный гимн ЧМ-2018

Американский актер и
рэп-исполнитель Уилл Смит, его соотечественник певец Ники Джем и певица из Косово Эра Истрифи исполнят официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года.
Как сообщает издание Vibe, со звездным трио будет работать американский музыкальный продюсер Дипло. Песня будет представлена 25 мая. Для того, чтобы внести в нее последние штрихи Уилл Смит и Ники Джем специально встретились в Будапеште.
Сам Уилл Смит уже опубликовал в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч чемпионата мира-2018. В комментарии к фото Смит написал: «Ники Джем — Дипло — Истрефи — Уилл Смит. У нас одна жизнь. Давайте жить по полной». В хэштегах Смит указал «чемпионат мира».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Сам Уилл Смит уже опубликовал в своем Instagram фото с Ники Джемом, который держит в руках официальный мяч чемпионата мира-2018. В комментарии к фото Смит написал: «Ники Джем — Дипло — Истрефи — Уилл Смит. У нас одна жизнь. Давайте жить по полной». В хэштегах Смит указал «чемпионат мира».
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростове-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.
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