Вырезанная из тела москвички гигантская опухоль шокировала хирургов: фото

Жительница Москвы шокировала хирургов больницы имени Баумана: врачи обнаружили у пациентки огромную опухоль яичника, похожую на инопланетное яйцо.
Фотография с операционного стола появилась на странице в Instagram больницы имени Баумана. На снимке заведующий отделением гинекологии Дмитрий Арютин держит в руках синий «шар» размером с футбольный мяч. Отмечается, что пациентку удалось спасти: опухоль удалили.
Сотрудники больницы рассказали, что к ним в больницу привезли женщину 68 лет. У пациентки началось сильное кровотечение. Ее экстренно госпитализировали.
Из сообщения больницы имени Баумана: «Обследовав ее, хирурги были шокировны. У женщины обнаружена огромная опухоль яичника! Срочно была подготовлен оперблок, где несколько часов шла операция. Опухоль удалена, жизнь пациентки вне опасности».
В сообщении медики также обращаются к подписчикам и призывают их следить за здоровьем и вовремя обращать внимание на любые изменения в своем организме.
Сотрудники больницы рассказали, что к ним в больницу привезли женщину 68 лет. У пациентки началось сильное кровотечение. Ее экстренно госпитализировали.
Из сообщения больницы имени Баумана: «Обследовав ее, хирурги были шокировны. У женщины обнаружена огромная опухоль яичника! Срочно была подготовлен оперблок, где несколько часов шла операция. Опухоль удалена, жизнь пациентки вне опасности».
В сообщении медики также обращаются к подписчикам и призывают их следить за здоровьем и вовремя обращать внимание на любые изменения в своем организме.
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