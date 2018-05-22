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    Вырезанная из тела москвички гигантская опухоль шокировала хирургов: фото

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    • Фото: gkb29baumana / instagram.com
    Вырезанная из тела москвички гигантская опухоль шокировала хирургов: фото

    Вырезанная из тела москвички гигантская опухоль шокировала хирургов: фото

    Вырезанная из тела москвички гигантская опухоль шокировала хирургов: фото
  • Фото: gkb29baumana / instagram.com

    • Жительница Москвы шокировала хирургов больницы имени Баумана: врачи обнаружили у пациентки огромную опухоль яичника, похожую на инопланетное яйцо.

    Фотография с операционного стола появилась на странице в Instagram больницы имени Баумана. На снимке заведующий отделением гинекологии Дмитрий Арютин держит в руках синий «шар» размером с футбольный мяч. Отмечается, что пациентку удалось спасти: опухоль удалили.

    Сотрудники больницы рассказали, что к ним в больницу привезли женщину 68 лет. У пациентки началось сильное кровотечение. Ее экстренно госпитализировали.

    Из сообщения больницы имени Баумана: «Обследовав ее, хирурги были шокировны. У женщины обнаружена огромная опухоль яичника! Срочно была подготовлен оперблок, где несколько часов шла операция. Опухоль удалена, жизнь пациентки вне опасности».

    В сообщении медики также обращаются к подписчикам и призывают их следить за здоровьем и вовремя обращать внимание на любые изменения в своем организме.

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