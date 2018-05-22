Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

Airbus A320 выкатился за переделы
взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы Казахстана.
Инцидент с самолетом, который прибыл в Астану из Шымкента, снял на видео один из пассажиров. На записи видно, что сначала авиалайнер благополучно приземлился, однако потом, когда пассажиры уже начали хлопать, выкатился за пределы полосы.
В результате ЧП был поврежден двигатель самолета. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Из-за инцидента аэропорт приостановил работу на 40 минут.
Всего на борту лайнера находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа.
В результате ЧП был поврежден двигатель самолета. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Из-за инцидента аэропорт приостановил работу на 40 минут.
Всего на борту лайнера находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа.
Сегодня в аэропорту города Астана самолет Эйрбас-320 рейса КС352 Шымкент — Астана авиакомпании «Эйр Астана»…Опубликовано Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК 22 мая 2018 г.
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