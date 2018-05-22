Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

Инцидент с самолетом, который прибыл в Астану из Шымкента, снял на видео один из пассажиров. На записи видно, что сначала авиалайнер благополучно приземлился, однако потом, когда пассажиры уже начали хлопать, выкатился за пределы полосы.В результате ЧП был поврежден двигатель самолета. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Из-за инцидента аэропорт приостановил работу на 40 минут.Всего на борту лайнера находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа.