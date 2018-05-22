Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
«Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео. авиационные катастрофы и происшествия, Астана, Казахстан. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСамолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

    Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

    комментировать
    • Фото: Мас Киеубала / youtube.com
    Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

    Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео

    Самолет выкатился за пределы полосы при посадке в Астане: видео
    • Фото: Мас Киеубала / youtube.com

      • Airbus A320 выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы Казахстана.

      Инцидент с самолетом, который прибыл в Астану из Шымкента, снял на видео один из пассажиров. На записи видно, что сначала авиалайнер благополучно приземлился, однако потом, когда пассажиры уже начали хлопать, выкатился за пределы полосы.

      В результате ЧП был поврежден двигатель самолета. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. Из-за инцидента аэропорт приостановил работу на 40 минут.

      Всего на борту лайнера находились 97 пассажиров и 9 членов экипажа.

      Сегодня в аэропорту города Астана самолет Эйрбас-320 рейса КС352 Шымкент — Астана авиакомпании «Эйр Астана»…

      Опубликовано Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК 22 мая 2018 г.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru