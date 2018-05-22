Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
24 мая, 15:00
ПМЭФ-2018: медиа в эпоху искусственного интеллекта
24 мая, 09:00
«Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  

    Маршировавшую на параде без туфли сотрудницу МВД наградили за мужество

    2 комментария
    • Фото: altai-republic.ru
    Маршировавшую на параде без туфли сотрудницу МВД наградили за мужество

    Маршировавшую на параде без туфли сотрудницу МВД наградили за мужество

    Маршировавшую на параде без туфли сотрудницу МВД наградили за мужество
  • Фото: altai-republic.ru

    • Оперуполномоченному управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю майору Наталье Щукиной подарили именные часы и памятную фотографию с парада Победы за то, что она не вышла из строя, потеряв одну туфлю во время марша.

    Награждая потерявшую туфлю сотрудницу угрозыска именными часами и памятным фото, глава Республики Алтай Александр Бердников отметил «стойкость и мужество» женщины.

    Александр Бердников, глава Республики Алтай: «Я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера — Наталью Щукину. Когда во время прохода колонны у нее с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости».

    Сама Щукина в интервью ТАСС отметила, что не могла подвести зрителей парада из-за слетевшей туфли.

    Наталья Щукина, оперуполномоченная управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю: «На меня смотрели мои дети, родители. Было много граждан — все было ради них».

    Инцидент произошел на параде Победы в Горно-Алтайске 9 мая.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru