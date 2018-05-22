Маршировавшую на параде без туфли сотрудницу МВД наградили за мужество

Оперуполномоченному управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю майору Наталье Щукиной подарили именные часы и памятную фотографию с парада Победы за то, что она не вышла из строя, потеряв одну туфлю во время марша.
Награждая потерявшую туфлю сотрудницу угрозыска именными часами и памятным фото, глава Республики Алтай Александр Бердников отметил «стойкость и мужество» женщины.
Александр Бердников, глава Республики Алтай: «Я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера — Наталью Щукину. Когда во время прохода колонны у нее с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости».
Сама Щукина в интервью ТАСС отметила, что не могла подвести зрителей парада из-за слетевшей туфли.
Наталья Щукина, оперуполномоченная управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю: «На меня смотрели мои дети, родители. Было много граждан — все было ради них».
Инцидент произошел на параде Победы в Горно-Алтайске 9 мая.
Александр Бердников, глава Республики Алтай: «Я хочу особо поблагодарить за выдержку и чувство долга настоящего офицера — Наталью Щукину. Когда во время прохода колонны у нее с ноги внезапно слетела обувь, она не вышла из строя, а с высоко поднятой головой продолжила маршировать, сохранив равнение участников парада. Это пример настоящего мужества и стойкости».
Сама Щукина в интервью ТАСС отметила, что не могла подвести зрителей парада из-за слетевшей туфли.
Наталья Щукина, оперуполномоченная управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю: «На меня смотрели мои дети, родители. Было много граждан — все было ради них».
Инцидент произошел на параде Победы в Горно-Алтайске 9 мая.
Комментарии