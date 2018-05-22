Повисший на балконе в Кирове школьник мог пытаться сбежать из дома

Следователи заинтересовались историей со спасением школьника в Кирове. Там соседи всем домом пытались помочь ребенку, который повис на балконе на шестом этаже. Он смог продержаться так почти полчаса — до приезда сотрудников МЧС.
С ужасом очевидцы наблюдали за тем, как ребенок, повисший на высоте 15 метров, из последних сил держался за карниз. Люди стояли с растянутым покрывалом, готовые в любую минуту подхватить мальчика, если тот сорвется. Мать держала его за руки, соседи снизу также помогали, пока сотрудники МЧС подгоняли к дому раздвижную лестницу.
По словам очевидцев, мать 11-летнего школьника, она в тот момент была дома, пыталась самостоятельно затащить его обратно, но не смогла. Сам мальчик в этой ситуации повел себя правильно — внимательно слушал указания взрослых, почти не плакал и не паниковал. На место происшествия приехали и полицейские. Они также помогали мальчику дождаться спасателей.
На вопрос, как оказался снаружи, школьник ответил, что заигрался. Однако соседи стражам порядка рассказали другую версию. Они полагают, что мальчик, скорее всего, пытался сбежать из дома, поскольку его якобы слишком часто наказывают, в том числе и физически.
Полицейские выяснили, что мальчик и раньше убегал из дома. И в последний раз искали его довольно долго. Однако в дежурную часть родители обращаться не стали. Семья и так стоит на контроле у инспекторов как неблагополучная.
По словам очевидцев, мать 11-летнего школьника, она в тот момент была дома, пыталась самостоятельно затащить его обратно, но не смогла. Сам мальчик в этой ситуации повел себя правильно — внимательно слушал указания взрослых, почти не плакал и не паниковал. На место происшествия приехали и полицейские. Они также помогали мальчику дождаться спасателей.
На вопрос, как оказался снаружи, школьник ответил, что заигрался. Однако соседи стражам порядка рассказали другую версию. Они полагают, что мальчик, скорее всего, пытался сбежать из дома, поскольку его якобы слишком часто наказывают, в том числе и физически.
Полицейские выяснили, что мальчик и раньше убегал из дома. И в последний раз искали его довольно долго. Однако в дежурную часть родители обращаться не стали. Семья и так стоит на контроле у инспекторов как неблагополучная.
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