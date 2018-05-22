Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
24 мая, 09:00
«Брэйн ринг». Спецвыпуск
    •  
    Финалистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве. журналистика, Москва, фестивали и конкурсы, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФиналистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве

    Финалистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве

    комментировать

    Финалистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве

    Финалистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве

      Сегодня в российской столице назвали финалистов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

      В шорт-лист вошли 35 работ, представленные авторами из 14 стран. Выбрать лучших членам жюри было невероятно трудно. Молодые фоторепортеры из 77 стран прислали рекордное число работ — около 6 тысяч. Другое отличие этого года состоит в том, что вдвое вырос призовой фонд. В частности, Гран-при достиг 700 тысяч рублей.

      Оксана Олейник, куратор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: «Приятно удивили Иран, Турция, Ирак, Израиль. Очень много выдающихся работ из России, что не может не радовать, потому что наша фотографическая школа всегда была очень славна и сильна. И мы продолжаем поддерживать эти традиции».

      Конкурс проводится в четырех главных номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Портрет. Герой нашего времени» и «Моя планета». Лауреатов объявят 6 августа. Именно в этот день в 2014 году в районе Донецка был убит фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин. По заданию редакции он освещал конфликт в Донбассе. Посмертно журналиста наградили орденом Мужества.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru