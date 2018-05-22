Финалистов фотоконкурса имени Андрея Стенина объявили в Москве

Сегодня в российской столице назвали финалистов международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

В шорт-лист вошли 35 работ, представленные авторами из 14 стран. Выбрать лучших членам жюри было невероятно трудно. Молодые фоторепортеры из 77 стран прислали рекордное число работ — около 6 тысяч. Другое отличие этого года состоит в том, что вдвое вырос призовой фонд. В частности, Гран-при достиг 700 тысяч рублей.



Оксана Олейник, куратор международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина: «Приятно удивили Иран, Турция, Ирак, Израиль. Очень много выдающихся работ из России, что не может не радовать, потому что наша фотографическая школа всегда была очень славна и сильна. И мы продолжаем поддерживать эти традиции».



Конкурс проводится в четырех главных номинациях: «Главные новости», «Спорт», «Портрет. Герой нашего времени» и «Моя планета». Лауреатов объявят 6 августа. Именно в этот день в 2014 году в районе Донецка был убит фотокорреспондент информационного агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин. По заданию редакции он освещал конфликт в Донбассе. Посмертно журналиста наградили орденом Мужества.