Грозненский «Ахмат» получил нового главного тренера

Игорь Ледяхов назначен главным тренером грозненского «Ахмата».
Как отметил президент клуба Магомед Даудов, Ледяхов уже много лет работает в «Ахмате» и заслужил быть назначенным главным тренером команды. В ближайшее время со специалистом будет подписан долгосрочный контракт, сообщили в пресс-службе «Ахмата».
При этом Даудов подчеркнул, что сегодня Ледяхову исполняется 50 лет.
Магомед Даудов, президент ФК «Ахмат»: «Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды „Ахмат“. В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт».
Игорь Ледяхов, знаменитый советский и российский футболист, ранее работал тренером в московском «Спартаке», ярославском «Шиннике» и волгоградском «Роторе». В 2013 году вошел в тренерский штаб «Терека» (перед началом минувшего сезона клуб переименовали в «Ахмат»). А в апреле 2018 года после отставки Михаила Галактионова Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В минувшем сезоне «Ахмат» занял девятое место в чемпионате России.
При этом Даудов подчеркнул, что сегодня Ледяхову исполняется 50 лет.
Магомед Даудов, президент ФК «Ахмат»: «Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды „Ахмат“. В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт».
Игорь Ледяхов, знаменитый советский и российский футболист, ранее работал тренером в московском «Спартаке», ярославском «Шиннике» и волгоградском «Роторе». В 2013 году вошел в тренерский штаб «Терека» (перед началом минувшего сезона клуб переименовали в «Ахмат»). А в апреле 2018 года после отставки Михаила Галактионова Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В минувшем сезоне «Ахмат» занял девятое место в чемпионате России.
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