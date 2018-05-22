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    Грозненский «Ахмат» получил нового главного тренера

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Грозненский «Ахмат» получил нового главного тренера

    Грозненский «Ахмат» получил нового главного тренера

    Грозненский «Ахмат» получил нового главного тренера
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • Игорь Ледяхов назначен главным тренером грозненского «Ахмата».

    Как отметил президент клуба Магомед Даудов, Ледяхов уже много лет работает в «Ахмате» и заслужил быть назначенным главным тренером команды. В ближайшее время со специалистом будет подписан долгосрочный контракт, сообщили в пресс-службе «Ахмата».

    При этом Даудов подчеркнул, что сегодня Ледяхову исполняется 50 лет.

    Магомед Даудов, президент ФК «Ахмат»: «Игорь Анатольевич заслужил быть назначенным главным тренером команды. И сегодня, в важный день в личной жизни Игоря Анатольевича, хочу объявить о его назначении на должность главного тренера команды „Ахмат“. В ближайшие дни мы подпишем с Игорем Анатольевичем долгосрочный контракт».

    Игорь Ледяхов, знаменитый советский и российский футболист, ранее работал тренером в московском «Спартаке», ярославском «Шиннике» и волгоградском «Роторе». В 2013 году вошел в тренерский штаб «Терека» (перед началом минувшего сезона клуб переименовали в «Ахмат»). А в апреле 2018 года после отставки Михаила Галактионова Ледяхов был назначен исполняющим обязанности главного тренера. В минувшем сезоне «Ахмат» занял девятое место в чемпионате России.

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