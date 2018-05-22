«Работы будет много»: Медведев собрал обновленный кабмин на первое заседание

В Москве сегодня проходит первое заседание федерального правительства в новом составе.

Как заявил Дмитрий Медведев, впереди много масштабных проектов, кабинет министров обязан выполнить задачи, поставленные президентом. Премьер пожелал собравшимся успехов.



Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Со многими из присутствующих здесь, сидящих за этим столом, мы встречались, работали на протяжении 6 лет. Для вас такие заседания уже привычная часть работы. Тем, кто только приступает к исполнению своих обязанностей, я, естественно, желаю включиться как можно быстрее. Могу пообещать, что работы будет много, она будет непростой».



На первом заседании привели данные об исполнении бюджета страны, о развитии пенсионной системы, посмотрели, как выплачиваются пособия и зарплаты. По мнению Дмитрия Медведева, есть надежда на сохранение в этом году роста доходов бюджета, не связанных нефтегазодобычей.