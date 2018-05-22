В российских клиниках началась бесплатная диагностика рака кожи

Перед началом лета врачи напоминают об опасности меланомы (рака кожи) — одного из самых опасных видов онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируется больше 200 тысяч таких случаев. Ученые винят в этом прежде всего агрессивные солнечные лучи и моду на искусственный загар. Существенно помочь может профилактика и ранняя диагностика. На это и рассчитана акция, которая стартовала во многих российских клиниках.

На теле москвича Сергея Ишутина насчитывается 1300 родинок. Уже много лет вместе с врачами он следит за судьбой каждой из них, ведь две уже переродились в меланомы, но были вовремя удалены. На груди и руке остались шрамы.



Сергей Ишутин: «Коллега обратила внимание и посоветовала сходить к дерматологу. Было написано, что II-III стадии».



Меланома — самый смертельный вид рака. На поздних стадиях выживаемость — чуть больше половины. Причем количество заболевших за последние 60 лет увеличились больше чем в 10 раз.



Меланома — болезнь нашего времени. От нее умер певец Боб Марли. С раком кожи совсем недавно сражались актер Хью Джекман и звезда реалити-шоу Кейтлин Дженнер. Оба справились и теперь убеждают поклонников никогда не забывать о солнцезащитном креме. Базовые рекомендации, кажется, знает каждый.



Ольга Жукова, главный врач центра дерматологии: «Если вы заметили, что родинка сменила цвет, начала изъязвляться, то это повод обратиться к врачу».



Ученые до сих пор связывают меланому с солнечной радиацией и модой на загар, причем искусственный свет опаснее естественного. Солярии официально признаны ВОЗ такими же канцерогенными, как табак или асбест. При регулярном посещении риск заболеть раком кожи возрастает в 8 раз, но это не смущает любителей бронзового загара.



Даже у тех, кто осознано сторонится солнца, все равно есть риск заболеть. До недавних пор главной причиной меланомы ученые считает ультрафиолет спектра Б. Именно эти лучи вызывают солнечные ожоги. Согласно последним исследованиям, гораздо хуже лучи типа А, они незаметно воздействуют на глубокие слои кожи, вызывая мутации, и при этом не провоцируют синтез витамина Д, который как раз помогает бороться с раком.



Акция, которая стартовала во многих российских клиниках, рассчитана на профилактику и раннюю диагностику. Обследование кожи можно пройти бесплатно. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.