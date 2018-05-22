СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей

Следственный комитет разыскивает владельца регистратора и свидетелей ДТП в Крыму с пьяным инспектором ГИБДД, по вине которого погибли ребенок и женщина.
Следственный комитет опубликовал видео ДТП в окрестностях Ялты, в котором по вине пьяного полицейского погибли женщина и годовалый ребенок. Еще двое — взрослый и восьмилетний ребенок — пострадали.
ДТП произошло накануне на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. Пьяный инспектор ГИБДД за рулем личного Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями — Kia и «десяткой».
СК ищет владельца регистратора, который зафиксировал ДТП, а также других очевидцев, сообщается на канале ведомства в Telegram.
Известно, что виновник ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялте, в тот день он был не на службе. В МВД РФ сообщили, что начали проверку. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из полиции и наказан в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас против полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.
ДТП произошло накануне на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. Пьяный инспектор ГИБДД за рулем личного Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями — Kia и «десяткой».
СК ищет владельца регистратора, который зафиксировал ДТП, а также других очевидцев, сообщается на канале ведомства в Telegram.
Известно, что виновник ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялте, в тот день он был не на службе. В МВД РФ сообщили, что начали проверку. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из полиции и наказан в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас против полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.
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