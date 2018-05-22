Лесник <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Лесник 16+
    •  
    СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей. ГИБДД, ДТП, Крым, алкоголь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей

    СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей

    комментировать
    • Фото: СК РФ
    СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей

    СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей

    СК опубликовал видео ДТП с пьяным полицейским в Крыму и ищет свидетелей
    • Фото: СК РФ

      • Следственный комитет разыскивает владельца регистратора и свидетелей ДТП в Крыму с пьяным инспектором ГИБДД, по вине которого погибли ребенок и женщина.

      Следственный комитет опубликовал видео ДТП в окрестностях Ялты, в котором по вине пьяного полицейского погибли женщина и годовалый ребенок. Еще двое — взрослый и восьмилетний ребенок — пострадали.

      ДТП произошло накануне на трассе Ялта — Севастополь — Гаспра. Пьяный инспектор ГИБДД за рулем личного Mercedes не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями — Kia и «десяткой».

      СК ищет владельца регистратора, который зафиксировал ДТП, а также других очевидцев, сообщается на канале ведомства в Telegram.

      Известно, что виновник ДТП — старший инспектор ДПС по городу Ялте, в тот день он был не на службе. В МВД РФ сообщили, что начали проверку. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из полиции и наказан в соответствии с законом, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Сейчас против полицейского возбуждено уголовное дело, он задержан.



      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru