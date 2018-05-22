Российскую систему глобальной спутниковой связи ЭФИР развернут к 2025 году

Проект новой российской спутниковой системы глобальной связи ЭФИР представил холдинг «Российские космические системы».
Как сообщает пресс-служба «Российских космических систем», ЭФИР позволит обеспечить подвижную голосовую связь, работающие в реальном времени каналы связи для сети Интернет и «интернета вещей», в том числе для наблюдения за транспортом и беспилотными аппаратами.
Развернуть новую спутниковую систему глобальной связи, состоящую из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, планируется к 2025 году.
Пресс-служба холдинга «Российские космические системы»: «К этому времени она обеспечит полное покрытие земной поверхности и станет „космической шиной данных“ для предоставления услуг спутниковой персональной (телефонной) связи, Интернет, получения данных от датчиков и систем „интернета вещей“, беспилотных средств, резервирования магистральных каналов».
Евгений Нестеров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям РКС: «Согласно программе „Цифровая экономика Российской Федерации“, планируется построение российской „гибридной“ интеллектуальной национальной сети связи, в которой спутниковый сегмент станет частью общей платформы. На территориях отсутствия наземных сетей связи низкоорбитальная спутниковая группировка обеспечит обмен данными практически в реальном времени, в том числе между подвижными объектами».
Предполагается, что ЭФИР расширит возможности развития ключевых отраслей отечественной экономики. В проекте заинтересованы добывающие и энергетические компании, предприятия ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт, электронная коммерция, индустрия развлечений, медицина и образование.
Развернуть новую спутниковую систему глобальной связи, состоящую из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, планируется к 2025 году.
Пресс-служба холдинга «Российские космические системы»: «К этому времени она обеспечит полное покрытие земной поверхности и станет „космической шиной данных“ для предоставления услуг спутниковой персональной (телефонной) связи, Интернет, получения данных от датчиков и систем „интернета вещей“, беспилотных средств, резервирования магистральных каналов».
Евгений Нестеров, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и инновациям РКС: «Согласно программе „Цифровая экономика Российской Федерации“, планируется построение российской „гибридной“ интеллектуальной национальной сети связи, в которой спутниковый сегмент станет частью общей платформы. На территориях отсутствия наземных сетей связи низкоорбитальная спутниковая группировка обеспечит обмен данными практически в реальном времени, в том числе между подвижными объектами».
Предполагается, что ЭФИР расширит возможности развития ключевых отраслей отечественной экономики. В проекте заинтересованы добывающие и энергетические компании, предприятия ЖКХ, сельское хозяйство, транспорт, электронная коммерция, индустрия развлечений, медицина и образование.
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