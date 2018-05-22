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    В Иране более тысячи человек отравились вонючим мухомором

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    В Иране более тысячи человек отравились вонючим мухомором

    В Иране более тысячи человек отравились вонючим мухомором

    В Иране зафиксированы массовые отравления белой поганкой, или мухомором вонючим (лат. Amanita virosa). По данным медиков, от употребления в пищу этого гриба пострадали более тысячи человек.

    Сообщения о массовых отравлениях на западе Ирана начали поступать несколько дней назад. Медики провели исследования и выяснили, что причиной стал мухомор вонючий, который внешне похож на съедобные грибы.

    Минздрав Ирана: «На основании выявленных симптомов установлено, что причиной отравлений наших сограждан стали разновидности мухомора вонючего (лат. Amanita virosa), который внешне напоминает съедобные виды грибов и растет в тех же местах».

    По последним данным, 15 случаев отравления привели к летальным исходам. Так, в провинции Керманшах скончались семь жителей. Три человека умерли в Лурестане, и столько же — в Курдистане. Еще двое погибли в Западном Азербайджане.

    По словам главы Центра инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Ирана Мохаммада Мехди Гуйа, вспышки таких отравлений обычно наблюдаются весной и осенью. Одной из причин этого считается увеличение осадков, из-за которых усиливается рост грибов, передает ТАСС.

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