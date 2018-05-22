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    Госдума приняла закон о контрсанкциях против США

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко
    Госдума приняла закон о контрсанкциях против США

    Госдума приняла закон о контрсанкциях против США

    Госдума приняла закон о контрсанкциях против США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Федоренко

    • Госдума приняла в третьем, чтении закон о контрсанкциях против США и недружественных стран.

    В документе говорится, что правительство по решению президента может запрещать или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных стран. Речь идет о запрете или ограничении ввоза продукции или сырья, а также «иных мерах» воздействия.

    При этом меры воздействия не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также на товары, которые ввозятся гражданами для личного пользования, передает ТАСС.

    смотретьГосдума приняла в первом чтении законопроект об ответных санкциях
    Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных санкциях
    Отметим, что ко второму чтению в резонансный законопроект внесли ряд изменений. В частности, перечень возможных мер противодействия был сокращен с 16 до 6. Депутаты исключили упоминание конкретных отраслей промышленности и наименований товаров, которые могут попасть под санкции. А до этого из документа уже было решено убрать пункт об ограничениях на импорт лекарств.

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