На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник»

28 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник». Главную роль майора Аркадия Мельника исполнил российский актер театра и кино Сергей Шнырев.

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После тяжелого ранения бывший майор Аркадий Мельник (Сергей Шнырев) дослуживает «выслугу» до пенсии в конвойных войсках ФСИН в должности начальника выездного караула. В одну из смен он сопровождает партию особо опасных преступников в специальном вагоне поезда. Остановившись на одной из станций, Мельник по служебной необходимости отлучается. В это время в вагон проникает неизвестный и, нейтрализовав конвой, освобождает 16 осужденных. Руководство ФСИН просит Мельника возглавить группу по поимке сбежавших преступников, мотивируя это тем, что расследование не должно получить огласки в прессе, так как может вызвать панику среди населения. Каждая серия посвящена поимке одного из преступников и приближает зрителя к разгадке главной тайны: кто из руководства спецслужбы коррупционер и предатель.



Сергей Шнырев, актер: «Я бы не хотел оказаться в той ситуации, в которой оказался мой герой. Мне кажется, он делает что-то невозможное. Доказывать, что ты невиновен, когда ты реально невиновен — дело неблагодарное, тем более что верит в него мало кто, да и еще его подставляют, и в конце концов делают из него козла отпущения. На Мельнике лежит большая ответственность, поскольку он убил невинного человека: он пытался поймать преступника-рецидивиста по кличке Ворон, но тот его обманул и по его вине мой герой убил невинного человека. Он переживает, держит на себе вину убиенного и это, наверное, подхлестывает его найти истинного виновника всего этого. Это главная мотивация для него: поймать этого преступника и вернуть всех сбежавших преступников на место»



Премьера сериала «Мельник» — 28 мая на НТВ.

