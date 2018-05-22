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    На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник»

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    На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник»

    На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник»

    На НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник»

    28 мая на телеканале НТВ состоится премьера остросюжетного сериала «Мельник». Главную роль майора Аркадия Мельника исполнил российский актер театра и кино Сергей Шнырев.

    После тяжелого ранения бывший майор Аркадий Мельник (Сергей Шнырев) дослуживает «выслугу» до пенсии в конвойных войсках ФСИН в должности начальника выездного караула. В одну из смен он сопровождает партию особо опасных преступников в специальном вагоне поезда. Остановившись на одной из станций, Мельник по служебной необходимости отлучается. В это время в вагон проникает неизвестный и, нейтрализовав конвой, освобождает 16 осужденных. Руководство ФСИН просит Мельника возглавить группу по поимке сбежавших преступников, мотивируя это тем, что расследование не должно получить огласки в прессе, так как может вызвать панику среди населения. Каждая серия посвящена поимке одного из преступников и приближает зрителя к разгадке главной тайны: кто из руководства спецслужбы коррупционер и предатель.

    Сергей Шнырев, актер: «Я бы не хотел оказаться в той ситуации, в которой оказался мой герой. Мне кажется, он делает что-то невозможное. Доказывать, что ты невиновен, когда ты реально невиновен — дело неблагодарное, тем более что верит в него мало кто, да и еще его подставляют, и в конце концов делают из него козла отпущения. На Мельнике лежит большая ответственность, поскольку он убил невинного человека: он пытался поймать преступника-рецидивиста по кличке Ворон, но тот его обманул и по его вине мой герой убил невинного человека. Он переживает, держит на себе вину убиенного и это, наверное, подхлестывает его найти истинного виновника всего этого. Это главная мотивация для него: поймать этого преступника и вернуть всех сбежавших преступников на место»

    Премьера сериала «Мельник» — 28 мая на НТВ.

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