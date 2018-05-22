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    ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

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    • Фото: cbr.ru
    ЦБ показал сторублевую банкноту к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    ЦБ показал сторублевую банкноту к ЧМ-2018

    ЦБ показал сторублевую банкноту к <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: cbr.ru

    • Центробанк представил специальную банкноту, выпущенную к чемпионату мира по футболу.

    На лицевой стороне банкноты номиналом 100 рублей изображен мальчик, который держит в руках футбольный мяч, и знаменитый советский вратарь Лев Яшин. На оборотной же стороне поместили изображение летящего мяча, символизирующего земной шар, на котором выделяется карта России.

    Как подчеркнули в ЦБ, это первая в России полимерная банкнота. Были применены визуальные защитные признаки, которые благодаря прозрачности полимера можно проверить с двух сторон. Например, яркое голографическое изображение в верхней части банкноты. А в ультрафиолетовом свете на банкноте становятся видны официальные логотип и эмблема ЧМ-2018.

    Тираж памятной банкноты составит около 20 млн экземпляров.

    Напомним, первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

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