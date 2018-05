Нью-Йоркскую фондовую биржу впервые за 226 лет возглавит женщина

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя NYSE. Нынешний президент NYSE Group Томас Фарли, который занимал этот пост с 2013 года, возглавит специализированную компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) при поддержке хеджевого фонда Дэниэла Леба Third Point.Что касается Каннингэм, до этого назначения она была исполнительным директором биржи. Издание отмечает, что в NYSE Каннингем пришла еще в 1994 году и начинала с позиции стажера. В то время на бирже работали около 30 женщин и более 1300 мужчин. В 2013-м Каннингем стала главой отдела управления продажами, а в 2015-м — исполнительным директором биржи.Отмечается, что на посту президента NYSE Каннингем придется столкнуться со множеством нерешенных задач. В частности, обновить устаревшие технологические системы. Биржа пытается сделать на протяжении трех последних лет, однако из-за сбоев и задержек так и не может завершить процесс. Так, в апреле е добавление новых элементов платформы вызвало сбой, из-за которого были приостановлены торги акциями акциями Amazon.com Inc. и Alphabet Inc.Нью-Йоркская фондовая биржа была создана в 1792 году. Каждый день в ее офисе на Уолл-стрит торгуются акции более 4000 компаний.