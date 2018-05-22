СМИ: авторы твитов Трампа специально делают ошибки и пропускают запятые

В прессе появилась информация о неграмотных фразах, появляющихся в
Twitter-аккаунте американского президента. Сообщается, что составители этих сообщений специально делают ошибки при написании, пытаясь подражать стилю Дональда Трампа.
Как передает The Boston Globe со ссылкой на двух неназванных «информированных людей», авторы некоторых посланий американского лидера в Twitter сознательно допускают грамматические и стилистические ошибки, чтобы имитировать «авторский стиль» нынешнего главы государства.
По данным издания, сотрудники Белого дома, которые иногда делают для Трампа наброски его твитов, нередко умышленно злоупотребляют восклицательными знаками, пропускают запятые, используют прописные буквы вместо строчных и позволяют себе другие вольности правописания, которые свойственны письменной речи нынешнего президента США.
Газета отмечает, что авторы публичных выступлений Дональда Трампа стараются придать стилю эпистолярного изложения президентом своих мыслей более общепринятый для главы государства вид, указывая в том числе на «нетрадиционность» донесения своей позиции через Twitter, при этом люди из ближайшего окружения Трампа поддерживают его пристрастие к упомянутому каналу прямой связи с народом.
По информации The Boston Globe, некоторые помощники главы Белого дома получают настоящее удовольствие от критики со стороны американской элиты, которую приводит в ужас творческий стиль Трампа, этими же помощниками сымитированный. Есть мнение, что такой стиль делает президента США ближе к простым американцам, следовательно, приводит к росту популярности.
По данным издания, сотрудники Белого дома, которые иногда делают для Трампа наброски его твитов, нередко умышленно злоупотребляют восклицательными знаками, пропускают запятые, используют прописные буквы вместо строчных и позволяют себе другие вольности правописания, которые свойственны письменной речи нынешнего президента США.
Газета отмечает, что авторы публичных выступлений Дональда Трампа стараются придать стилю эпистолярного изложения президентом своих мыслей более общепринятый для главы государства вид, указывая в том числе на «нетрадиционность» донесения своей позиции через Twitter, при этом люди из ближайшего окружения Трампа поддерживают его пристрастие к упомянутому каналу прямой связи с народом.
По информации The Boston Globe, некоторые помощники главы Белого дома получают настоящее удовольствие от критики со стороны американской элиты, которую приводит в ужас творческий стиль Трампа, этими же помощниками сымитированный. Есть мнение, что такой стиль делает президента США ближе к простым американцам, следовательно, приводит к росту популярности.
Комментарии