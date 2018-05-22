В ООН предсказали рост больших городов и снижение уровня счастья их жителей

Ученые предсказывают, что урбанизация станет основной тенденцией развития. Однако, если верить ООН, самые счастливые люди живут там, где нет крупных городов.

Согласно прогнозу ООН, к 2030 году численность городского населения в мире увеличится более чем наполовину. В мире будет 43 мегагорода с населением от 10 миллионов человек. Еще через 20 лет две трети всех живущих на планете станут горожанами.



При этом люди, живущие в деревне и небольших городах, по статистике, счастливее жителей мегаполисов. Ученые подсчитали даже, насколько счастливее — в восемь раз. Как выяснилось, показатели, которые принято считать важными для счастья, на самом деле мало что значат. В городах более высокие заработки, ниже уровень безработицы и лучше возможности получить образование. И тем не менее, оценивая по десятибалльной шкале уровень удовлетворенности жизнью, сельские жители ставили гораздо более высокие оценки.



Исследователи отмечают, что важнее всех экономических показателей оказался уровень одиночества. В перенаселенных мегаполисах, как ни странно, люди гораздо чаще ощущают себя покинутыми и никому не нужными. А в сельской местности, где люди живут небольшими общинами и где все друг друга знают, люди чувствуют себя одинокими намного реже.