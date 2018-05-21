Барак Обама станет продюсером сериалов

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель подписали многолетний контракт с Netflix. В компании отметили, что
экс-президентская чета будет продюсировать фильмы и сериалы.
Об этом сегодня сообщается в Twitter компании. В сообщении уточняется, что супруги Обама будут работать как над художественными, так и над документальными проектами Netflix.
Из сообщения Netflix: «Экс-президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение о выпуске фильмов и сериалов для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты».
Руководитель Netflix по контенту Тед Сарандос рассказал, что гордится будущим сотрудничеством с Обамой. По его словам, Барак и Мишель обладают «уникальными способностями, чтобы рассказывать истории о людях, меняющих мир к лучшему». Сам Обама в интервью Variety заявил, что очень воодушевлен предстоящей работой.
Ранее в американских СМИ появились слухи, что Обама собирается запустить на Netflix собственное телешоу.Отмечалось, что продюсировать его могла бы Мишель Обама. Тогда же отмечалось, что Обама не планирует использовать компанию как платформу для дискуссии с президентом Дональдом Трампом.
Netflix — американская развлекательная компания, известная такими сериалами, как «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Карточный домик» и другими. У компании около 125 млн платных подписчиков по всему миру.
Из сообщения Netflix: «Экс-президент Барак Обама и Мишель Обама заключили многолетнее соглашение о выпуске фильмов и сериалов для Netflix, в числе которых могут быть художественные и документальные сериалы, документальные фильмы и спецпроекты».
Руководитель Netflix по контенту Тед Сарандос рассказал, что гордится будущим сотрудничеством с Обамой. По его словам, Барак и Мишель обладают «уникальными способностями, чтобы рассказывать истории о людях, меняющих мир к лучшему». Сам Обама в интервью Variety заявил, что очень воодушевлен предстоящей работой.
Ранее в американских СМИ появились слухи, что Обама собирается запустить на Netflix собственное телешоу.Отмечалось, что продюсировать его могла бы Мишель Обама. Тогда же отмечалось, что Обама не планирует использовать компанию как платформу для дискуссии с президентом Дональдом Трампом.
Netflix — американская развлекательная компания, известная такими сериалами, как «Черное зеркало», «Очень странные дела», «Карточный домик» и другими. У компании около 125 млн платных подписчиков по всему миру.
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