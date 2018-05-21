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    В Крыму Mercedes протаранил встречные машины: погибли женщина и ребенок

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    В Крыму Mercedes протаранил встречные машины: погибли женщина и ребенок

    В Крыму Mercedes протаранил встречные машины: погибли женщина и ребенок

    ДТП с тремя машинами произошло в Крыму: два человека, в том числе ребенок, погибли, четверо пострадали, сообщает крымское управление МВД РФ.

    Авария произошла на трассе Ялта — Севастополь. Столкнулись три автомобиля, передает РИА Новости.

    По предварительной информации, водитель Mercedes при повороте не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения. Иномарка протаранила «десятку», а потом машину Kia.

    МВД РФ по Крыму: «В результате ДТП погибла женщина — водитель автомобиля ВАЗ, а также ее пассажир — ребенок возрастом около 3 лет. Кроме того, пострадал водитель и три пассажира автомобиля Kia».

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